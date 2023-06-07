На Украине заявили о начале вступления страны в ОЭСР

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что это поможет стране осуществить инвестиционные проекты, привлечь иностранные компании и улучшить уровень жизни граждан

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Украины заявило о запуске процесса вступления страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли запустили Программу ОЭСР для Украины в рамках первоначального диалога по вступлению в организацию", - говорится в сообщении на сайте украинского кабмина. Подписание состоялось 7 июня на встрече Совета ОЭСР министерского уровня в Париже, украинский премьер-министр участвовал в мероприятии онлайн.

Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР в качестве полноправного члена в обозримом будущем. Он считает, что это поможет Украине осуществить инвестиционные проекты, привлечь иностранные компании и улучшить уровень жизни граждан. Генсек ОЭСР заявил, что Программа ОЭСР для Украины приблизит страну к стандартам объединения, а также поможет в процессе вступления Украины в ЕС.

5 июля 2022 года Шмыгаль объявил о подаче заявки на вступление Украины в ОЭСР. В начале октября того же года Корманн сообщил, что совет организации принял решение признать страну в качестве потенциального участника. Офис ОЭСР официально открылся в Киеве в феврале этого года.

ОЭСР - международная экономическая организация, созданная в 1961 году с целью содействия расширению мировой торговли и сохранению глобальной финансовой стабильности. Ее членами являются 38 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии. На их долю приходится свыше 60% мирового ВВП.