7 июня, 16:27,
обновлено 7 июня, 16:37
Военная операция на Украине

В ООН заявили, что оценивают в Херсоне ситуацию на Каховской ГЭС

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители других подразделений всемирной организации прибыли в Херсон для оценки ситуации с разрушением Каховской ГЭС.

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Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги из УКГВ вместе с представителями пяти агентств ООН и ряда неправительственных организаций сегодня были в Херсоне для оценки ущерба от разрушения Каховской плотины, а также для координации помощи с местными властями и организациями", - сказал он. 

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