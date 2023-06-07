В ООН заявили, что оценивают в Херсоне ситуацию на Каховской ГЭС

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители других подразделений всемирной организации прибыли в Херсон для оценки ситуации с разрушением Каховской ГЭС.

Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги из УКГВ вместе с представителями пяти агентств ООН и ряда неправительственных организаций сегодня были в Херсоне для оценки ущерба от разрушения Каховской плотины, а также для координации помощи с местными властями и организациями", - сказал он.