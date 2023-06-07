Абхазские военные отрабатывают новые способы применения войск в различных условиях

По информации Минобороны Абхазии, соответствующая тренировка "позволяет поддерживать необходимый уровень слаженности в работе по управлению войсками в различной обстановке и является важным этапом подготовки органов управления"

СУХУМ, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Абхазии в среду начали совместную штабную тренировку, в рамках которой отработают новые формы и способы применения войск в условиях резко изменяющейся обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Абхазии.

"7 июня под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Абхазии генерал-лейтенанта Владимира Савченко началась совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами. Характерной особенностью тренировки в летнем периоде обучения является апробация новых форм и способов применения войск (сил) в условиях резко изменяющейся обстановки", - отмечается в сообщении.

Эта тренировка, по информации пресс-службы оборонного ведомства, "позволяет поддерживать необходимый уровень слаженности в работе по управлению войсками в различной обстановке и является важным этапом подготовки органов управления". "По результатам первого этапа принято решение о проведении дополнительных раздельных штабных тренировок под руководством начальников управления родов войск по отработке проблемных вопросов управления войсками (силами) с применением новых информационных технологий", - говорится в сообщении.