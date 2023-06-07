ВС Сербии и США договорились о новых аспектах сотрудничества для "конкретных" результатов

Начальник генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович выразил уверенность, что успешное военное сотрудничество "внесет значительный вклад" в развитие отношений между двумя странами

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Начальник генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович провел в среду встречу с главой бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелом Хокансоном, находящимся с визитом в республике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сербских ВС.

Согласно сообщению, участники встречи сошлись во мнении относительно необходимости "продолжать реализацию совместной деятельности и поиск новых видов сотрудничества, которые дают конкретные и явные результаты, прежде всего в таких областях, как обучение младшего офицерского состава и киберзащита". Стороны отметили, что военное сотрудничество между Сербией и США "является интенсивным и содержательным", а также способствует "повышению уровня оперативного потенциала ВС" обеих стран.

В ходе встречи Мойсилович подчеркнул, что "ВС Сербии стремятся быть ответственным и заслуживающим доверия партнером", и "выразил уверенность в том, что успешное военное сотрудничество внесет значительный вклад" в развитие отношений между Сербией и США.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. При этом в апреле представители Европейского командования Вооруженных сил США приняли участие в совместном с сербскими военными тактическом курсе. Ранее Минобороны республики в ответ на запрос ТАСС заявило, что Сербия с 16 по 30 июня проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры.