Эрдоган пока не сообщал Гутерришу о предложениях по Каховской ГЭС

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что для того, чтобы ООН предприняла действия для создания какой-либо комиссии по расследованию, необходим соответствующий мандат законодательного органа

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не информировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своих предложениях по расследованию уничтожения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько я знаю, на данный момент президент Эрдоган не сообщал ему об этом. Поэтому конкретно об этом я говорить не хочу", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что для того, чтобы ООН предприняла действия для создания какой-либо комиссии по расследованию, необходим соответствующий мандат законодательного органа. "Генеральный секретарь может самостоятельно принять решение о создании миссии по установке фактов (такая миссия собирает информацию, но не устанавливает ответственных - прим. ТАСС), но необходимо провести очень тщательный анализ, чтобы такая миссия была полезной и успешной, особенно учитывая имеющийся в этом контексте опыт", - добавил он.

Летом 2022 года Гутерриш создал миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, однако она так и не добралась до места происшествия, поскольку параметры работы миссии, прежде всего, в части ее передвижения, согласовать не удалось. Спустя несколько месяцев Гутерриш расформировал миссию.

Канцелярия президента Турции ранее сообщила о телефонном разговоре Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались разрушение Каховской ГЭС и зерновая сделка. По данным канцелярии, турецкий президент предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС с участием России. Канцелярия турецкого лидера также сообщила, что Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС и предложение Эрдогана о создании международной комиссии.