ООН заявила, что продолжает контакты со сторонами по экспорту аммиачных удобрений

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик назвал случившееся еще одним напоминанием о том, что все задействованные стороны должны соблюдать международное гуманитарное право

ООН, 7 июня. /ТАСС/. ООН продолжает взаимодействие со сторонами по вопросу экспорта аммиачных удобрений. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти - Одесса в районе Харькова.

"Мы всегда ясно заявляли о важности безопасного возобновления экспорта аммиачных удобрений через [украинский] порт Южный в рамках черноморской зерновой инициативы, а также о важности в целом поставок аммиачных удобрений для решения проблем продовольственной безопасности, особенно в странах развивающегося мира", - отметил он.

"Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности в дополнение к ущербу, который может быть причинен гражданскому населению, окружающей среде в близлежащих районах", - сказал Дюжаррик. По его словам, согласно поступившим заявлениям, риск в связи с произошедшим с аммиакопроводом очень небольшой.

"Мы продолжаем взаимодействие со сторонами относительно экспорта аммиачных удобрений вне зависимости от того, что могло произойти, - сообщил представитель ООН. - Это еще одно напоминание о том, что все задействованные стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, особенно касательно гражданской инфраструктуры".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.