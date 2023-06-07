7 июня, 17:30

Зеленский обсудил с Макроном ожидания Украины от саммита НАТО и гарантии ее безопасности

Украинский президент также выразил надежду на "скорейшее начало подготовки украинских пилотов"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по телефону ожидания Киева от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы обсудили форматы гарантий в сфере безопасности для Украины, ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе и подготовку глобального саммита мира", - написал Зеленский.

По его словам, он также выразил надежду на "скорейшее начало подготовки украинских пилотов". Кроме того, Зеленский изложил свою версию событий на Каховской ГЭС и "срочные потребности Украины по ликвидации последствий", обсудив с коллегой "возможность использования международных механизмов для расследования причин инцидента". 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация