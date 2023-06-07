Зеленский обсудил с Макроном ожидания Украины от саммита НАТО и гарантии ее безопасности

Украинский президент также выразил надежду на "скорейшее начало подготовки украинских пилотов"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по телефону ожидания Киева от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы обсудили форматы гарантий в сфере безопасности для Украины, ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе и подготовку глобального саммита мира", - написал Зеленский.

По его словам, он также выразил надежду на "скорейшее начало подготовки украинских пилотов". Кроме того, Зеленский изложил свою версию событий на Каховской ГЭС и "срочные потребности Украины по ликвидации последствий", обсудив с коллегой "возможность использования международных механизмов для расследования причин инцидента".