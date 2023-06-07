Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО

Руководители министерств иностранных дел двух стран обсудили перспективы вступления Швеции в альянс

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом перспективы вступления Швеции в НАТО и заявил, что Анкара ждет конкретных шагов от Стокгольма. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД республики.

"Состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Фидан подчеркнул необходимость для Швеции сделать конкретные шаги для вступления в НАТО", - отмечается в заявлении. Министры также договорились продолжить контакты после заседания совместного механизма по контролю за выполнением условий Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО. Заседание этого механизма запланировано на 12 июня.

С 1 июня в Швеции вступило в действие новое антитеррористическое законодательство, которого ожидала Турция, настаивающая на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами. На заседании, как ожидается, будет оцениваться прогресс Стокгольма в учете требований Анкары.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, так как этот вопрос находится вне компетенции правительства.