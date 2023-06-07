Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС

Украинский лидер отметил, что крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.

В интервью германской газете Bild украинский лидер отметил, что крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках". "Сегодня я не могу поблагодарить международные организации", - сказал Зеленский. "Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <...>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет", - констатировал украинский президент.

"Мы не получили ответа. Я в шоке", - добавил Зеленский. "А если и была реакция, то очень дипломатичная", - подчеркнул он. В то же время президент Украины назвал трагедией происходящее в настоящее время. "Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа", - считает Зеленский.

Говоря о тех, кто несет ответственность за ЧП на Каховской ГЭС, Зеленский утверждал, что "это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион". "Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий", - заявил президент Украины. На вопрос, началось ли уже контрнаступление ВС Украины (ВСУ), Зеленский не дал четкого ответа. "Вы это почувствуете, когда начнется наступление", - резюмировал он.