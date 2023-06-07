7 июня, 17:54,
обновлено 7 июня, 18:49
Военная операция на Украине

Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС

По словам французского президента, это будет сделано в "ближайшие часы"

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Соответствующее сообщение французский лидер разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности", - написал он. По словам Макрона, "Франция осуждает эту атаку, которая подвергает опасности население".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация