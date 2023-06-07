Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС

По словам французского президента, это будет сделано в "ближайшие часы"

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Соответствующее сообщение французский лидер разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности", - написал он. По словам Макрона, "Франция осуждает эту атаку, которая подвергает опасности население".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.