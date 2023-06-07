Канадский журналист заявил, что ФБР США помогало СБУ с цензурой аккаунтов в Twitter

Среди таких аккаунтов были страницы лидера КПРФ Геннадия Зюганова, занимавшего в то время должность руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, лидера СРЗП Сергея Миронова, журналистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, российских информагентств ТАСС и РИА Новости, телеканалов РЕН ТВ и RT

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США помогало Службе безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года с цензурой российских и пророссийских аккаунтов в Twitter. Об этом говорится в статье независимого канадского журналиста Аарона Мате, опубликованной на платформе Substack в среду.

"В марте специальный агент ФБР Александр Кобзанец послал в Twitter от имени СБУ список аккаунтов. Эти аккаунты, как говорилось в письме, подозревались СБУ в распространении панической и ложной информации. СБУ просила удалить эти аккаунты и предоставить данные об их пользователях", - отмечает Мате со ссылкой на полученную им электронную переписку представителей Twitter с ФБР.

Среди пользователей Twitter, об удалении аккаунтов которых просила СБУ, были в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, занимавший в то время должность руководителя Роскосмоса Дмитрий Рогозин, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, российские информационные агентства ТАСС и РИА Новости, телеканалы РЕН ТВ и RT. Всего список включал 163 аккаунта.

Представитель Twitter Ёэль Рот ответил, что компания проанализирует запрос, но может удалять аккаунты только в том случае, если они распространяют дезинформацию и тайно действуют в интересах властей на коммерческой основе, а также что "настоящие СМИ и репортеры, которые освещают конфликт с пророссийской точки зрения, вряд ли будут сочтены нарушителями правил". Он отметил, что в предоставленном ФБР списке есть независимые журналисты и государственные СМИ. По итогам проверки из 163 аккаунтов Twitter приостановил работу 34, еще 20 с тех пор исчезли сами. Остальные работу продолжают.

После покупки Twitter осенью 2022 года Маск передал независимым журанлистам, в том числе Мэту Таиби и Аарону Мате, переписку компании с различными адресатами, в том числе с ФБР. На этой основе журналисты подготовили серию публикаций о попытках властей США вмешиваться в работу Twitter в собственных интересах.