7 июня, 18:19

Главы МИД Армении и Турции продолжат работу по нормализации отношений двух стран

Арарат Мирзоян также поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы Министерства иностранных дел Турции

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонной беседе с турецким коллегой Хаканом Фиданом выразил готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между Арменией и Турцией. Об этом в среду сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"7 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы Министерства иностранных дел Турции. Собеседники выразили готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между Арменией и Турцией", - говорится в сообщении. 

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