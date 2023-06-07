Угроза для зерновой сделки, Путин обсудит мир с лидерами Африки. События вокруг Украины

Украинские диверсанты подорвали на территории Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот террористический акт нанес серьезный удар по планам реализации Черноморской зерновой инициативы.

Президент РФ Владимир Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки предприняли несколько попыток прорвать российскую оборону в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), однако "цели наступления противник не добился", сообщил Конашенков. По его словам, ВСУ потеряли до 415 человек, 2 танка и 9 бронемашин.

На южнодонецком направлении потери ВСУ составили свыше 190 человек, уничтожено 8 танков, в том числе 2 колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 бронемашин и 2 самоходные гаубицы.

В ходе боев на других направлениях уничтожено порядка 180 военнослужащих ВСУ, несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения, в том числе производства стран НАТО. В ЛНР пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Российские средства ПВО сбили украинские истребители Су-27 в ДНР и МиГ-29 в Запорожской области.

Подрыв аммиакопровода

Украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате есть пострадавшие среди мирного населения, им оказана медицинская помощь, проинформировал Конашенков.

Официальный представитель МИД РФ назвала произошедшее террористическим актом и напомнила, что перезапуск аммиакопровода являлся одной из "стержневых задач" в рамках реализации Черноморской зерновой инициативы. Теперь же "киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок [российского] аммиака на мировые рынки", но и "нанес удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу".

По словам Захаровой, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении его работы никогда не был заинтересован именно Киев.

Российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии, сообщила российская компания.

Удар по Каховской ГЭС

Президент РФ в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал удар по Каховской ГЭС, нанесенный накануне ВСУ, "варварской акцией", которая привела "к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе". По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер "констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории".

Эрдоган, который провел также телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, предложил создать комиссию с участием Москвы, Киева, ООН и международного сообщества, включая Турцию, "для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС".

В Херсонской области из-за прорыва плотины ГЭС введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Подтоплено около 15 тыс. домовладений, эвакуировано почти 1,3 тыс. человек.

Зеленский в ходе телефонного разговора передал Эрдогану "список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия", связанного с подрывом Каховской ГЭС.

Ситуация, складывающаяся в связи с разрушением Каховской ГЭС, не повлияет на проведение контрнаступления ВСУ, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Безопасность ЗАЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к снижению уровня воды в водоеме, из которого забирается вода для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, но в краткосрочной перспективе это не угрожает безопасности станции, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его мнению, критический уровень "может быть достигнут в ближайшие несколько дней", однако на ЗАЭС есть альтернативные источники водоснабжения, включая бассейн-охладитель, воды из которого может хватить на несколько месяцев.

Российская сторона рассчитывает в ходе предстоящего визита Гросси на ЗАЭС снять его озабоченность по поводу водоснабжения станции, сказал ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он также отметил, что предполагаемое увеличение численности инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС едва ли поможет существенно улучшить безопасность станции, поскольку источником всех угроз "являются агрессивные действия киевского режима, несопоставимые ни с духом, ни с буквой основных принципов ядерной безопасности".

Мирные инициативы

Президент РФ вскоре встретится с руководителями стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Такая договоренность достигнута в телефонной беседе Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Официальный представитель МИД РФ приветствовала инициативы Китая, Индонезии и Ватикана по урегулированию украинского кризиса и их готовность сыграть позитивную роль в поисках мирного решения. Одновременно Захарова отметила, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом "зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов, возможно, даже западных кураторов в первую очередь, к серьезному обсуждению новых геополитических реалий". "Этой готовности мы пока не наблюдаем", - добавила она.

Швейцария и нейтралитет

Депутаты Совета кантонов (малой палаты) парламента Швейцарии поддержали парламентскую инициативу, согласно которой нейтралитет страны не должен быть препятствием для реэкспорта оружия швейцарского производства в зоны конфликтов. За такое решение, вступающее в противоречие с изложенной 10 марта правительством страны позицией, проголосовали 22 депутата малой палаты при 17 против и 4 воздержавшихся, сообщила парламентская пресс-служба.

Если инициативу Совета кантонов поддержит Национальный совет (большая палата), то это теоретически может снять нынешние препятствия для реэкспорта швейцарского оружия на Украину.