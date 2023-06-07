Белый дом: договоренности по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Киева

При этом представитель Конгресса Кевин Маккарти предупредил Демократическую партию, что возможные дополнительные ассигнования на нужды Киеву американской администрации придется вычитать из уже утвержденного бюджета Пентагона

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Договоренности о повышении потолка госдолга США и сокращении расходной части федерального бюджета не означают отказа Вашингтона от возможных дополнительных ассигнований на оказание помощи Киеву, в том числе военной. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Бюджетная договоренность не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии. Президент [США Джо Байден] полностью в этом уверен", - утверждала она.

Между тем обозначенная официальным представителем Белого дома позиция полностью противоречит той, которой придерживается спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Этот законодатель, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии страны, подчеркнул в понедельник, что не намерен пропускать возможные дополнительные запросы на выделение из бюджета финансирования для Украины. Республиканец Маккарти предупредил Демократическую партию США, которую представляет Байден, что возможные дополнительные ассигнования на нужды Киеву американской администрации придется вычитать из уже утвержденного бюджета Пентагона.