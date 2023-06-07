Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС

По словам украинского лидера, "еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.

Это признал в среду в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", - сказал он. По словам украинского лидера, к этому также должны быть привлечены международные эксперты.

Вместе с тем, согласно его версии, "еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти". "Это [разрушение Каховской ГЭС] произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион", - утверждал Зеленский.