7 июня, 18:27
Военная операция на Украине

Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС

Ukrainian Presidency via Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidency via Getty Images

По словам украинского лидера, "еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.

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Это признал в среду в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", - сказал он. По словам украинского лидера, к этому также должны быть привлечены международные эксперты.

Вместе с тем, согласно его версии, "еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти". "Это [разрушение Каховской ГЭС] произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион", - утверждал Зеленский. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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