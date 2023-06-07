Белый дом заявил, что США еще изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер добавила, что у нее нет конкретных сведений о переговорах, которые Вашингтон ведет с Киевом по вопросу дамбы

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще изучают информацию о подрыве Каховской ГЭС. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы все еще оцениваем произошедшее. Мы поддерживаем связь с украинцами. Очевидно, что ущерб и разрушения ужасные. Мы сделаем все, что сможем, чтобы помочь народу Украины", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что дамба находилась под контролем России, которая, по ее мнению, "несет ответственность за разрушения, вызванные войной". "У меня нет конкретных сведений о переговорах, которые мы ведем с Украиной по вопросу дамбы. Я могу только сказать, что мы поддерживаем контакт и готовы помочь им всем, чем сможем. У меня нет списка вещей, в которых они нуждаются и которые обсуждались", - добавила пресс-секретарь американского лидера.

Она оставила без ответа вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.