Додон призвал власти Молдавии брать пример с руководства Грузии и не рвать отношения с РФ

КИШИНЕВ, 7 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Об этом заявил в среду бывший президент республики Игорь Додон в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ".

"Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики", - пояснил Додон, который ранее занимал пост вице-премьера, курировавшего экономику.

"Заявления властей о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат курсу на интеграцию в ЕС, - ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, - еще большая ложь. Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит", - сказал Додон.

Он также назвал ложью обещания руководства Молдавии о вступлении страны в ЕС к 2030 году. "Не нужно обманывать граждан. Молдова не станет членом ЕС. Там хватает своих проблем и стран, которые ждут очереди на вступление", - сказал бывший глава Молдавии.

Он также раскритиковал власти за намерение провести на следующей неделе "фестиваль сексуальных меньшинств". "Нам не нужны их ценности. Делайте у себя дома, что хотите, но не лезьте к нашим детям и семьям. У нас мужчина и женщина, нет других полов, и точка", - подчеркнул Додон.