В Госдепе сообщили, что на борту севшего в Магадане самолета было менее 50 граждан США

Ведомству неизвестно о каких-либо контактах граждан с посольством и консульскими сотрудниками США в России

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Менее 50 американских граждан находились на борту самолета индийской авиакомпании Air India, совершившего вынужденную посадку в Магадане. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"По нашим данным, на борту находились менее 50 американских граждан. По нашему пониманию, их [резервный] самолет, как ожидается, прибудет сегодня, чтобы помочь Air India и пассажирам продолжить свой путь", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, ведомству неизвестно о каких-либо контактах граждан с посольством и консульскими сотрудниками США в России.

Экстренная посадка самолета Air India, направлявшегося из Нью-Дели в Сан-Франциско, произошла в Магадане во вторник утром, воздушное судно и люди при этом не пострадали. По данным Росавиации, на борту находились 220 пассажиров, из них 4 грудных ребенка и 16 членов экипажа. После обследования самолета специалисты пришли к выводу, что для дальнейшего перелета необходим другой борт. Ближе к ночи людей провели через таможню и отправили на автобусах в гостиницы Магадана, обеспечили питанием.