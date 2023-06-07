Байден и Столтенберг 12 июня обсудят поддержку Киева и саммит НАТО в Литве

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, они также обсудят "поддержку альянсом Украины" и "углубление партнерства в НАТО"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и американский лидер Джо Байден обсудят в Вашингтоне на следующей неделе поддержку Украины и подготовку к предстоящему в июле саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как она отметила, Байден "примет <...> Столтенберга в Белом доме в понедельник, 12 июня, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Литве". Как уточнила Жан-Пьер, Байден и Столтенберг "проведут обзор подготовки к саммиту, включая работу, направленную на укрепление потенциала альянса по сдерживанию и обороне". По словам представителя Белого дома, они также коснутся вопроса об увеличении Североатлантическим блоком коллективных расходов. Государства НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса.

По словам Жан-Пьер, Байден и Столтенберг также будут говорить о "поддержке альянсом Украины" и об "углублении партнерства в НАТО". Саммит альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

Как сообщила ранее пресс-служба НАТО, Столтенберг посетит США 12-13 июня. Он также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.