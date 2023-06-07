Блинкен: США по-прежнему ценят партнерские отношения со странами Персидского залива

Госсекретарь подчеркнул, что США и аравийские монархии предпринимают совместные усилия для урегулирования конфликта в Йемене

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему воспринимает монархии Персидского залива в качестве ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на открытии министерской встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

"Соединенные Штаты находятся в этом регионе, чтобы продемонстрировать, что мы по-прежнему глубоко заинтересованы в партнерстве со всеми вами. <...> ССАГПЗ является ядром нашего видения более стабильного, более безопасного, более процветающего Ближнего Востока", - сказал Блинкен, выступление которого транслировал телеканал Al Sharq.

Затронув вопросы региональной повестки, госсекретарь подчеркнул, что США и аравийские монархии предпринимают совместные усилия для урегулирования конфликта в Йемене и "продолжают противодействовать дестабилизирующему влиянию Ирана". Блинкен также отметил, что американская администрация и страны Персидского залива "полны решимости найти политическое решение в Сирии, которое сохранит единство и суверенитет страны и будет отвечать интересам ее народа". Кроме того, США и ССАГПЗ взаимодействуют с теми ближневосточными странами, которые заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.

Незадолго до начала заседания ССАГПЗ шеф американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Согласно заявлению, распространенному Госдепартаментом, стороны "решили продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом, поддерживать усилия по установлению прочного мира в Йемене, а также способствовать стабильности, безопасности, деэскалации и интеграции в регионе".

Блинкен накануне прибыл в Джидду, где провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. После заседания ССАГПЗ госсекретарь, как ожидается, примет участие в министерской встрече международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Официальный визит Блинкена в Саудовскую Аравию продлится до 8 июня.