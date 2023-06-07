В Молдавии участники слушаний осудили попытку умалить подвиг советских солдат

Вице-председатель парламента Влад Батрынча назвал инициативу переименования Дня Победы "опасной для общества"

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. За инициативой отмены празднования Дня Победы стоит попытка переписать историю и умалить подвиг советских солдат, которая вносит глубокий раскол в молдавское общество. К такому выводу пришли участники парламентских слушаний, которые были организованы фракцией Блока коммунистов и социалистов (БКС) после инициативы проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) переименовать День Победы и перенести праздничные мероприятия на 8 мая.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента и общественные деятели, представители ПДС отказались обсуждать свою инициативу с общественностью. Открывший слушания вице-председатель парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча назвал эту инициативу "опасной для общества".

"Непонятно, в какой День примирения хотят переименовать праздник авторы проекта, когда речь идет о победе над нацизмом. 9 мая была поставлена точка в самой кровопролитной войне в истории человечества, в которой погибли 30 млн человек. Абсолютное большинство населения Молдавии и многих стран мира понимают праздник 9 Мая как День Победы", - сказал Батрынча.

Реакция на законопроект

Бывший вице-премьер Молдавии Виктор Степанюк считает, что законопроект стал большим вызовом для общества. Однако его следовало ожидать, так как, по его словам, инициатива вписывается в политику ЕС и США, стремящихся переписать историю, умалить подвиг советских солдат, придумать параллели между Советским Союзом и фашистской Германией. "Такой взгляд удобен для многих стран Европы, которые принимали участие в этой войне на стороне Германии, будучи захваченными или в качестве союзников", - отметил он в своем выступлении.

"Такова ситуация и в Молдавии, где школьники не учат историю собственной страны. Все мы хорошо знакомы с этой драмой, когда в стране, где подавляющее большинство граждан называют себя молдаванами, преподают историю Румынии. Ситуация такова, что гражданами Румынии сегодня являются президент, премьер-министр, председатель парламента Молдавии, а также большая часть членов правительства. Чьи интересы защищают на своих постах эти люди?" - сказал Степанюк.

О расколе

Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович заявил, что эта инициатива провоцирует разделение общества. Он выразил возмущение в связи с появлением в Молдавии памятников штурмующим города этой страны румынским солдатам, которые теперь называются героями.

"Министерство обороны готовится принять новый реестр памятников и воинских памятников и захоронений, где красноармейцы обозначены просто солдатами, а румынские военные - поголовно героями. И без того в расколотой стране появятся еще и одна линия, по которой наши граждане будут больше разобщаться. Зачем они пытаются довести живущих на этой маленькой территории людей до состояния конфликта?" - отметил общественный деятель.

Историк Борис Шаповалов считает, что уравнять воевавших или умалить преступления фашистов никак не получится. Он напомнил, что за годы Великой Отечественной войны погибли свыше 650 тыс. жителей Молдавии. Около 300 тыс. жертв - это целенаправленно уничтоженные евреи, еще 50 тыс. - это ромы. В целом потери среди мирного населения составили около 570 тыс. человек, с оружием в руках на фронте погибли примерно 84 тыс. человек.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, примерно 80 тыс. ушли на фронт добровольно. Подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Трагедия заключается еще и в том, что до прихода Красной армии эта территория контролировалась Румынией, которой за несколько лет удалось призвать в ряды своей армии от 38 тыс. до 40 тыс. молдаван. Многие из них затем дезертировали и влились в ряды Красной армии.

Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей. Как отметил Степанюк, по всей стране в памятных мероприятиях принимают участие до 600 тыс. человек. По его словам, только в этом году 9 мая мемориал воинской славы в Кишиневе посетили около 200 тыс. человек. Степанюк отметил, что День Победы стал одним из главных праздников в Молдавии.

О поправках

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту ПДС, теперь его планируют переименовать в День поминовения и примирения, а выходной перенести с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Во вторник двое депутатов от правящей партии предложили внести поправку в этот законопроект, в которой они предлагают 8 мая отмечать День победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне. Однако пока нет ясности, будет ли она включена в повестку заседания. Ранее в Кишиневе прошли акции протеста недовольных планами отменить День Победы, которые проводили социалисты, Партия коммунистов, партия "Шор" и другие оппозиционные формирования. Оппозиция призвала общественность провести массовый пикет перед парламентом в день обсуждения законопроекта.