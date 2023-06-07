Вучич заявил об уверенности в проведении в Сербии досрочных парламентских выборов

Сербский лидер уточнил, что ждет реакции на переговоры от представителей оппозиционных партий

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич на фоне массовых антиправительственных протестов выразил уверенность в том, что в стране в ближайшие месяцы пройдут досрочные парламентские выборы.

"Мы ждем их [представителей оппозиционных партий] реакции на переговоры, я верю, что мы найдем собеседников. Если этого не произойдет, мы пойдем на [досрочные] выборы, но правительство не будет выбрано на улице, и переходного правительства не будет. Понятно, что у нас будут досрочные парламентские выборы, вопрос только в том месяце, когда они состоятся", - заявил глава сербского государства в среду в ходе обращения к нации, трансляцию которого вело агентство Tanjug.

Ранее в среду премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о своей готовности уйти в отставку на фоне протестов в случае согласия Вучича и допустила проведение досрочного голосования для формирования нового правительства в срок до конца текущего года.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда, погибли десять человек - девять школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, были ранены 14.

После трагических событий в Белграде прошли массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Протестующие требовали отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, люди настаивали на закрытии некоторых СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, и на смене руководства всех крупных каналов, включая "Радио и телевидение Сербии".

Первый митинг носил более мирный и спокойный характер, на нем практически отсутствовали антиправительственные лозунги, люди стояли в полной тишине напротив здания Народной скупщины (парламента Сербии). Во второй раз колонна протестующих перекрыла мост Газела, на другой стороне реки Сава митингующие остановились и выкрикивали требования об отставке правительства и президента. Третья акция протеста носила явно антиправительственный характер. По данным МВД, в акциях приняли участие свыше 11 тыс. человек.