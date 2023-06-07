В Госдепе заявили, что США не стали бы нарушать границы Мексики в случае появления базы РФ

Заместитель руководителя оборонного ведомства Ведант Пател добавил, что нарушать суверенитет и территориальную целостность другой страны нельзя ни при каких условиях

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стали бы нарушать территориальную целостность и ущемлять суверенитет Мексики, если бы она попыталась вступить в альянс, подразумевающий размещение российских военных баз. С таким утверждением выступил в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Во время брифинга журналист попросил Патела прокомментировать заявления экономиста Джеффри Сакса о том, что конфликт на Украине был спровоцирован расширением НАТО на восток. Представитель Госдепартамента в ответ заявил, что США "не видят оправданий нарушению границ другой страны". Журналист не согласился и высказал мнение, что Вашингтон вряд ли бы стал терпеть ситуацию, "если бы Мексика попыталась вступить в альянс, который создает свои военные базы на территории других стран, то есть в Мексике появилась бы российская военная база".

"Это гипотетический сценарий, но я бы сказал, что любой вариант действий США в таком гипотетическом сценарии не включал бы нарушение суверенитета и территориальной целостности другой страны", - заявил в ответ Пател.

Спор на этом, однако, не закончился. Корреспондент агентства Associated Press Мэтт Ли указал, что, хотя ситуация с Мексикой гипотетическая, подобный сценарий имел место во время кризиса вокруг Кубы в начале 1960-х годов, когда Куба сблизилась с Советским Союзом. "Я говорю не о том, что такой сценарий является выдуманным, а о том, что нет никаких оправданий для стирания границ другой страны. Я не собираюсь углубляться в историю, но это не то, что произошло во время Карибского кризиса", - отреагировал Пател.

Попытка вторжения на Кубу

В 1960 году президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил решение о проведении военной операции для свержения властей Кубы во главе с Фиделем Кастро. По плану США, внезапная высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, которое бы признали в Вашингтоне. Организацией операции занималось ЦРУ.

В качестве основной ударной силы США планировали использовать 1,5 тыс. реакционно настроенных кубинских наемников и эмигрантов, 5 вооруженных судов и 2 пехотно-десантных корабля. Для выгрузки на берег тяжелой боевой техники американцы планировали доставить в район высадки 7 танкодесантных катеров. Поддержку с воздуха должны были обеспечить 8 военно-транспортных самолетов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика Douglas А-26.

Около полуночи 17 апреля 1961 года началось десантирование участников операции в заливе Свиней. Бои продолжались до 19 апреля и закончились победой Кастро.

Удар по Кубе рассматривался в США в качестве одного из вариантов действий во время Карибского кризиса в октябре 1962 года, но в итоге было найдено дипломатическое решение.