В Белом доме сообщили об обсуждении помощи в борьбе с пожарами в Канаде

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что США направили более 600 пожарных и других сотрудников

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл проводит консультации с должностными лицами Канады относительно оказания Вашингтоном помощи этой стране в борьбе с лесными пожарами. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как она отметила, сотрудники администрации США "на связи с властями Канады" по этому вопросу. Жан-Пьер пояснила, что Шервуд-Рэндалл "поддерживает контакт с [канадскими] коллегами, она делала это с прошлой недели". Американская сторона, по словам представителя Белого дома, "предложила [Канаде] любую помощь, которая может понадобиться".

"Мы уже направили более 600 американских пожарных и [других] сотрудников, а также технику, включая противопожарные самолеты для помощи Канаде в борьбе с пожарами", - сказала Жан-Пьер. "Мы также поддерживаем контакт с губернаторами [американских штатов] и местными властями, чтобы удостовериться, что предлагаем всю помощь, которая им может потребоваться", - добавила она.

"Президент [США Джо Байден] проинформирован о лесных пожарах в Канаде на прошлой неделе. С тех пор он регулярно получает новую информацию", - сказала Жан-Пьер. Она добавила, что "пока нечего сообщить" о возможном телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам пресс-секретаря, Байден не станет носить маску из-за загрязнения воздуха в Вашингтоне вследствие пожаров в Канаде. Как она уточнила, среди сотрудников Белого дома "никто не носит маску". Говоря о возможных изменениях графика американского лидера или мерах предосторожности, она подчеркнула: "Мне нечего сообщить о каких-либо изменениях относительно того, что он будет делать".

Как заявил ранее в среду журналистам канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, в настоящее время в стране зафиксировано 414 лесных пожаров. Во многих американских городах отмечено ухудшение качества воздуха.