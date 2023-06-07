Германия выделила €55 млн Фонду Амазонии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что это может "помочь эффективно защищать тропические леса с помощью устойчивого соглашения о свободной торговле".

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин выделил €55 млн Фонду Амазонии, занимающемуся финансированием проектов по сохранению экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки.

"Чтобы защитить Амазонку, мы вложили €55 млн в Фонд Амазонии в качестве первого шага в дополнение ко многим германо-бразильским проектам, и мы хотим создать стимулы, чтобы экологически чистые продукты имели лучший доступ на европейский рынок", - написала Бербок в среду на своей странице в Twitter. В то же время глава МИД ФРГ подчеркнула, что с новым правительством Бразилии существует "уникальный шанс укрепить торговые отношения между Европой и странами - членами Южноамериканского общего рынка (Mercosur) и в то же время помочь эффективно защищать тропические леса с помощью устойчивого соглашения о свободной торговле".

Устойчивое соглашение о свободной торговле, по словам Бербок, может не только укрепить экономические отношения между Mercosur и Европой, но и стать "примером справедливой, социальной и благоприятной для климата торговой политики во всем мире". "Мы работаем над этим полным ходом", - резюмировала Бербок.

В среду глава МИД ФРГ и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль в рамках турне по странам Латинской Америки посетили бассейн реки Амазонки. Они среди прочего выступили за прекращение вырубки лесов в этом регионе. В четверг глава внешнеполитического ведомства Германии посетит Колумбию.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Луис Инасиу Лула да Силва. В своей первой речи после оглашения результатов выборов он пообещал возобновить работу надзорных и мониторинговых служб в Амазонии для борьбы с незаконной экономической деятельностью в регионе. На следующий день стало известно, что Норвегия планирует возобновить финансирование Фонда Амазонии, прерванное из-за разногласий с правительством предыдущего бразильского президента Жаира Болсонару по вопросу о том, кто и как должен распределять выделяемые организации ресурсы.