Спикер израильского Кнессета прибыл в Марокко с двухдневным официальным визитом

Ожидается, что в ходе визита стороны подпишут меморандум о взаимопонимании по парламентскому сотрудничеству между Марокко и Израилем

РАБАТ, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Амир Охана в среду прибыл в Марокко с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя Палаты представителей (нижней палаты парламента) королевства Рашида ат-Талби. Об этом сообщает информационный портал H24info.

После прибытия в Марокко вместе с сопровождающими его лицами, в том числе главой израильского Бюро по связям (диппредставительства) Шайем Коэном, Охана отправился на осмотр старого квартала (медины) административной столицы - Рабата.

Родители Охана - выходцы из еврейской общины Марокко: его мать родом из города Уаззан (север королевства), отец - из Марракеша (юг).

Как ожидается, 8 июня Охана посетит марокканский парламент, встретится с ат-Талби, рядом депутатов, марокканским сопредседателем Группы дружбы Марокко - Израиль Нуреддином Эльхруши, представителями различных еврейских общин королевства.

Кроме того, ожидается подписание меморандума о взаимопонимании по парламентскому сотрудничеству между Марокко и Израилем. Несколько комментаторов в обеих странах уже назвали визит Оханы в североафриканское королевство историческим.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.