Гросси намерен проследить за соблюдением принципов безопасности Запорожской АЭС

На на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ направится на ЗАЭС

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе поездки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе проследит за ситуацией с соблюдением принципов безопасности объекта, которые были озвучены 30 мая на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении агентства.

"Гросси на следующей неделе направится на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию после разрушения плотины [Каховской ГЭС] и проследить за соблюдением пяти основных принципов защиты ЗАЭС, которые были представлены Совету Безопасности ООН 30 мая", - отмечается в тексте.

В агентстве сообщили, что с приездом Гросси пройдет ротация экспертов МАГАТЭ на станции. Организация усилит там свое присутствие, но пока не известно, насколько существенно увеличится команда специалистов.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию или с ее территории, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для совершения атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, отвечающих за безопасную работу станции, а также не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва уже приняла меры, соответствующие предложениям главы МАГАТЭ.