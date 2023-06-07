Бразилия выступила за независимое расследование инцидента на Каховской ГЭС

Власти выразили готовность сотрудничать с профильными международными организациями, чтобы устранить последствия инцидента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Власти Бразилии крайне обеспокоены инцидентом на Каховской ГЭС и призывают к проведению независимого расследования. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД южноамериканской республики.

"Власти Бразилии шокированы известием о прорыве плотины <...>. Прорыв плотины является еще одним примером трагических и затяжных последствий войны для гражданского населения и свидетельствует о срочной необходимости достижения договоренностей между сторонами в целях прекращения враждебных действий", - говорится в документе.

Бразильские власти выразили готовность сотрудничать с профильными международными организациями в целях устранения последствий инцидента. "Помимо этого, считаем крайне важным установить ответственных за этот эпизод", - говорится в заявлении. Такая работа, полагают в Бразилиа, должна проводиться "независимой и беспристрастной международной структурой".

Как уточняется, глава МИД Бразилии Мауро Виэйра в среду обсудил сложившуюся ситуацию и ее влияние на работу Запорожской АЭС с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. "Правительство Бразилии подтверждает свою твердую поддержку экспертной работе МАГАТЭ", - заключили в дипведомстве.