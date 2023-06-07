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Военная операция на Украине

США выделяют $2 млн на борьбу с приписываемой России "дезинформацией" по Украине

Соединенные Штаты финансируют соответствующие проекты, чтобы "обратить внимание общества на лицемерие России", заявил заместитель координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Иэн Мосс

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США выделяет $2 млн на борьбу с "дезинформацией" по Украине, которая якобы исходит от России. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду американским внешнеполитическим ведомством.

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Заместитель координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Иэн Мосс на форуме по борьбе с терроризмом, который прошел в Осло 6-7 июня, объявил, что ведомство "выделяет $2 млн на новые проекты, направленные на противодействие российской дезинформации и на то, чтобы обратить внимание общества на лицемерие России на этом фронте". Дипломат подверг критике проводимую РФ специальную военную операцию, а также заявления о необходимости денацификации Украины.

В середине мая Госдепартамент сообщил о выделении не менее $6 млн на новую программу по распространению утверждений о приписываемых российским военным преступлениях на Украине.

В конце мая китайская газета Global Times в своей редакционной статье подчеркнула, что американские СМИ лицемерно прислуживают политикам США, распуская ложную информацию об Украине и пренебрегая подлинными фактами. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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