AFP: спикеры Нацсобрания и Сената Франции обратились в суд после угроз в адрес депутатов

По словам парламентариев, многие из них получили электронные письма с антисемитскими высказываниями

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Спикеры верхней и нижней палат французского парламента - Сената и Национального собрания - Яэль Брон-Пиве и Жерар Ларше обратились в суд после того, как в начале надели многие депутаты получили электронные письма с угрозами и оскорблениями. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP).

"В последние дни многие из нас получили электронные письма с антисемитскими высказываниями. Это нельзя оставить без реакции, поэтому я решила подать жалобу с предъявлением гражданского иска от имени Национального собрания", - говорится в послании Брон-Пиве, направленном парламентариям. "Это коснулось очень многих депутатов из всех парламентских фракций", - отметила она, указав, что рассылка писем была осуществлена с помощью специальной программы.

В свою очередь Ларше сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа после того, как многие сенаторы получили письма "с антисемитскими высказываниями, разжигающими расовую ненависть". Около 80 депутатов от президентского большинства также направили коллективную жалобу в парижский суд.

Французские парламентарии уже не в первый раз сталкиваются с угрозами и оскорблениями в свой адрес. Так, в 2021 году около 50 депутатов получили письма, в которых им угрожали расправой.