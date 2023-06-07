Блинкен и главы МИД аравийских монархий обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Участники встречи рассмотрели несколько политических проблем, вызывающих озабоченность у Соединенных Штатов и стран Персидского залива, сказано в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы внешнеполитических ведомств монархий Персидского залива обсудили в среду вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Саудовской Аравии по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в котором принял участие глава американской дипломатии.

"Участники встречи рассмотрели несколько политических проблем и вопросов безопасности, вызывающих озабоченность у Соединенных Штатов и стран Персидского залива, а также обсудили усилия, которые предпринимаются для достижения справедливого решения многочисленных кризисов на Ближнем Востоке", - указано в документе.

Незадолго до начала заседания Блинкен встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Согласно заявлению, опубликованному Госдепартаментом, стороны "решили продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом, поддерживать усилия по установлению прочного мира в Йемене, а также способствовать стабильности, безопасности, деэскалации и интеграции в регионе".

Блинкен накануне прибыл в Джидду, где провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. После заседания ССАГПЗ госсекретарь, как ожидается, примет участие в министерской встрече международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Официальный визит Блинкена в Саудовскую Аравию продлится до 8 июня.