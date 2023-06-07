В ООН не комментируют критику от Зеленского за реакцию на ситуацию с Каховской ГЭС

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик призвал обратить внимание на заявления, которые были даны в ходе брифинга

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес организации за реагирование на ситуацию с Каховской ГЭС.

"Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга", - сказал Дюжаррик ТАСС в среду.

Зеленский заявил ранее в интервью германской газете Bild, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) на ситуацию с Каховской ГЭС. По его утверждению, крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках". На заседании СБ ООН во вторник украинский постпред Сергей Кислица призвал всемирную организацию, МККК и другие международные институты направить гуманитарные миссии на левый берег Днепра.

Дюжаррик сообщил в среду на брифинге, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители других подразделений организации посетили Херсон для оценки ущерба от разрушения дамбы, а также "для координации помощи с местными властями и организациями". По его словам, ООН продолжает усилия для получения доступа в подконтрольные России районы.