Великобритания проведет саммит, посвященный угрозам в сфере искусственного интеллекта

На мероприятии соберутся ученые и представители лидирующих технологических компаний, чтобы оценить риски, которые создает ИИ, говорится в заявлении канцелярии британского премьера Риши Сунака

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания намерена этой осенью провести первый глобальный саммит, посвященный потенциальным угрозам, которые создает быстро развивающаяся технология искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила в среду вечером канцелярия британского премьера Риши Сунака.

"На саммите соберутся ученые, представители ключевых стран и лидирующих на рынке технологических компаний, чтобы согласовать меры безопасности, оценить и отслеживать наиболее существенные риски, которые создает ИИ", - сказано в документе.

В июле Сунак также намерен провести в Совбезе ООН брифинг по теме "возможностей и угроз, которые ИИ создает в области международной безопасности и мира".

"Наша среднего размера страна - мировой лидер в области ИИ. В западном мире трудно найти еще государства, кроме США, у которых в этой сфере было бы больше опыта и больше талантливых специалистов. Поэтому будет вполне закономерно, что мы начнем диалог по этой теме", - заявил Сунак, который находится с визитом в США и в четверг встретится с американским лидером Джо Байденом, чтобы среди прочего обсудить вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.

В канцелярии премьера также сообщили журналистам, что вопрос о том, лидерам каких стран будут направлены приглашения на саммит, пока рассматривается. Как пишет газета The Telegraph, представитель премьера заявил, что речь идет о встрече глав "государств-единомышленников", но не стал исключать возможность того, что в ней примут участие представители КНР. Издание также указывает, что британский кабмин рассчитывает создать в Лондоне штаб-квартиру первого международного регулятора сферы ИИ, который будет сформирован по образцу Международного агентства по атомной энергии.