Politico: прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании в отношении него

Экс-президенту США направили соответствующее письмо

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американские федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США Дональда Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, экс-главе государства было направлено письмо, в котором его проинформировали о разбирательстве. В начале недели адвокаты Трампа встретились с представителями Министерства юстиции США, которое в стране одновременно выполняет функции Генпрокуратуры.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами. По мнению издания, в связи с уведомлением Смит может принять решение о предъявлении Трампу обвинений в рамках уголовного разбирательства.

Адвокаты экс-президента ранее попросили власти не предъявлять политику обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами после его ухода с высшего государственного поста. Они излагали свою позицию в беседах с представителями Минюста, в том числе со Смитом. При рассмотрении громких дел в США адвокаты нередко получают возможность встретиться с работниками ведомства, когда расследование близится к концу.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.