Экс-советник главы Пентагона назвал "бесчеловечным" отношение США к украинцам

Дуглас Макрегор добавил, что "всем плевать" на ситуацию внутри Украины, и за это правительству США должно быть стыдно

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Администрация США ведет себя бесчеловечно по отношению к украинцам, продолжая оказывать Киеву военную поддержку. С такой оценкой выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Эксперт прокомментировал выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Хельсинки, в ходе которого он заявил о якобы невозможности победы РФ в конфликте на Украине и готовности Запада поддерживать Киев "столько, сколько нужно". "Это бесчеловечно по отношению к народу Украины. Для меня это просто немыслимо, я говорил об этом с первого дня", - заявил Макгрегор.

"Очевидно, что всем плевать на то, что происходит внутри Украины и с людьми, которые там живут, - продолжил бывший советник главы Пентагона. - Это прямо противоречит всему тому, что мы, как американцы, говорим и олицетворяем. Нам должно быть стыдно".

Госсекретарь США в Хельсинки, помимо прочего, выступил против попыток поиска мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку, с его точки зрения, прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий приведут не к заключению "прочного и справедливого мира", а лишь к "потемкинскому миру".