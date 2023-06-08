Страны АСЕАН впервые проведут совместные военно-морские учения

Как отметил глава вооруженных сил Индонезии, в рамках учений не будут отрабатываться совместные боевые действия

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились провести совместные военно-морские учения в районе индонезийских островов Кепулауан-Риау. Об этом в четверг сообщило агентство Antara.

Подчеркивается, что совместные учения стран - участниц АСЕАН, которые запланированы на сентябрь, будут проводиться впервые. "В ближайшее время мы проведем совместные учения в северном море Натуна", - приводит агентство слова командующего Вооруженными силами Индонезии Юдо Маргоно. Он отметил, что учения, в рамках которых будут отрабатываться, в частности, совместное патрулирование и спасательные операции, должны продемонстрировать сплоченность стран АСЕАН. В то же время командующий ВС Индонезии подчеркнул, что совместные боевые действия в рамках учений отрабатываться не будут.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН на данный момент поддерживает с Китаем и США.