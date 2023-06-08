Мадуро заявил, что его зарубежная поездка послужит развитию экономики Венесуэлы

Венесуэльский лидер подчеркнул, что Каракас продолжает укреплять отношения "с новыми державами"

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты своей зарубежной поездки с точки зрения экономического развития своей страны.

"Бразилия, Турция и Саудовская Аравия - три государства, которые выразили желание и готовность во всем поддерживать Венесуэлу: в инвестициях, в которых нуждается наша страна, в технологиях, в которых нуждается наша страна, чтобы продвинуться вперед на этапе экономического развития, реального экономического развития", - заявил он в среду в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы выстраиваем стратегические союзы для экономического развития, для развития нашей страны", - указал Мадуро. Он отметил, что Венесуэла "в нарождающемся новом мире" продолжает укреплять отношения "с новыми державами" и государствами с переходной экономикой.

На минувшей неделе Мадуро совершил официальный визит в Бразилию, где принял участие в состоявшемся там саммите южноамериканских стран. В Анкаре он участвовал в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе рабочего визита Мадуро в Саудовскую Аравию состоялись его переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.