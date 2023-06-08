В Пхеньяне считают несправедливой позицию IMO по запуску спутника КНДР

В КНДР подчеркнули, что Международной морской организации следует заниматься продвижением сотрудничества между странами, а не пытаться следить за исполнением резолюций Совета Безопасности ООН

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Международная морская организация (IMO) заняла предвзятую и несправедливую позицию по отношению к пуску спутника КНДР, приняв резолюцию с осуждением действий Пхеньяна. Об этом заявил представитель Государственной морской инспекции КНДР, слова которого в четверг привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как он отметил, республика использовала свое суверенное право на самозащиту, запустив разведывательный спутник 31 мая. Чиновник обратил внимание на заявление сотрудника организации о том, что IMO может принять новую резолюцию с осуждением действий Пхеньяна, если КНДР не проинформирует ее при повторном запуске. "Такая позиция полностью противоречит предыдущей, согласно которой ни конвенция, ни [правовой] обычай не требуют предварительного уведомления. Поэтому мы не можем не выразить сожаление и недовольство переменчивым подходом организации", - сказал представитель властей КНДР.

Чиновник напомнил, что КНДР прислала заблаговременное уведомление о запуске спутника Международной морской организации. IMO ответила, что информировать ее не требуется, достаточно распространить данные в международной системе предупреждения. 31 мая организация осудила пуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Пользуясь случаем, Государственная морская инспекция КНДР поясняет официальную позицию, что она осуждает, отвергает и никогда не признает несправедливую и незаконную резолюцию против КНДР, и требует, чтобы IMO отразила нашу позицию в своем официальном документе", - отметил чиновник. Он допустил, что резолюция с критикой Пхеньяна могла отражать только позицию членов организации, а не самой организации, но в таком случае призвал IMO доказать это. В КНДР добавили, что организации следует заниматься продвижением сотрудничества между странами, а не пытаться следить за исполнением резолюций Совета Безопасности ООН.

Государственное управление по освоению космоса КНДР сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с первым для народной республики военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала 31 мая в Желтое море. Власти КНДР заявили, что намерены провести повторный пуск после выявления и исправления неполадок. Международный обозреватель Ким Мён Чхоль в статье, опубликованной ЦТАК 4 июня, намекнул на то, что КНДР может не уведомить IMO о следующем запуске.