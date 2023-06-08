В Сальвадоре сократили число депутатов парламента с 84 до 60

Также упразднено избрание депутатов по квотам

ГАВАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Сальвадора Найиб Букеле подписал в среду указ о реформе избирательного законодательства, в соответствии с которой число депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) сокращается с 84 до 60.

"Я только что подписал акт о реформе Избирательного кодекса, которая сокращает число депутатов с 84 до 60 <…> и устраняет избрание депутатов по квотам, оставляя только распределение депутатских мандатов в соответствии с числом голосов", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Обновление состава парламента произойдет по результатам выборов в феврале 2024 года. Оппозиционные партии обвиняют президента в стремлении консолидировать власть в руках своих сторонников посредством реформы законодательства.