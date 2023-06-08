Премьер Японии заявил о необходимости скорейшей личной встречи с Ким Чен Ыном

Ключевая тема, которую Фумио Кисида хочет обсудить с лидером КНДР - похищение японских граждан северокорейской разведкой в 1970-е годы

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает необходимым как можно скорее провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы добиться прогресса в решении вопроса японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 70-е годы прошлого века.

"Я считаю, что переговоры на высшем уровне необходимо провести как можно скорее", - заявил он в четверг в ходе дебатов в парламенте. Кисида также высказался за необходимость проведения консультаций на высоком уровне, которые бы также курировал сам глава японского правительства.

Все премьер-министры Японии последних лет, включая Кисиду, выступают за проведение личных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, однако настаивают, что тема похищенных граждан должна быть ключевой в повестке таких встреч.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, комментируя вопрос саммита с Японией, заявил, что КНДР готова к проведению встречи на высшем уровне, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не станет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров.