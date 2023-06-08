Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера Казахстана

Причина, по которой было принято такое решение, не уточняется

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя главы правительства. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Причины решения не указаны. В правительстве Кульгинов отвечал за социальный блок.

Кульгинов был назначен вице-премьером Казахстана в декабре 2022 года. Ранее он занимал должность главы администрации столицы республики.