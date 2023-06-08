Парламент Казахстана одобрил соглашение СНГ по борьбе с ложными товарными знаками

Соглашение позволит странам-участницам пресекать производство и реализацию товаров с такими знаками

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая 2021 года. Целями документа, в частности, является обмен информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, попытками экспорта или импорта таких товаров.

Ратификация соглашения позволит компетентным органам стран - участниц Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями, а также противодействовать перемещению таких товаров через границы стран СНГ.

После одобрения парламентом закон о ратификации соглашения поступит на подпись президента Казахстана.