Тайвань зафиксировал 37 полетов военных китайских самолетов возле острова

Военные Тайваня задействовали истребители и наземные зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за авиацией НОАК и ее сопровождения

ГОНКОНГ, 8 июня. /ТАСС/. Военные Тайваня в четверг зафиксировали 37 полетов авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воздушном пространстве возле острова. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

"8 июня с 05:00 по местному времени (00:00 мск - прим. ТАСС) было зафиксировано в общей сложности 37 полетов истребителей J-11 и J-16, бомбардировщиков H-6, самолетов-топливозаправщиков Y-20, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также вхождение в наше воздушное пространство с юго-западной стороны", - сказано в документе.

"Часть из них пересекла наше воздушное пространство на юго-восток и вошла в западную часть Тихого океана", - указывает ведомство.

Как говорится в заявлении, военные Тайваня задействовали истребители, военные корабли, а также наземные зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за авиацией НОАК и ее сопровождения.

Ранее в четверг оборонное ведомство Тайваня также сообщило о том, что за минувшие сутки в районе острова было зафиксировано 12 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК. По данным ведомства, один воздушный аппарат - разведывательный беспилотник BZK-005 - пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Воздушное пространство острова

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена в одностороннем порядке - ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая - Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или регионами и необязательно ограничивается их пределами.