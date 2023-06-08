Президент НБР: санкции усиливают вызванное финансовым кризисом разделение в мире

Дилма Руссефф полагает, что из-за недостатка международного управления финансами один кризис будет вызывать другой, так как утвержденные для регулирования меры не способны решить проблему пузыря

ШАНХАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Санкции усиливают то разделение в мире, которое было спровоцировано финансовым кризисом. Такое мнение выразила в четверг президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф, выступившая на открытии финансового форума "Луцзяцзуй" в Шанхае.

"Санкции и геополитическая напряженность усиливают разделение, вызванное финансовым кризисом", - сказала она.

"Глобальные цепочки поставок и финансовая глобализация заставляют рынок, валюты, ценные бумаги на бирже и информацию распространяться в планетарном масштабе. В действительности же в течение последних двух десятилетий мы постоянно пребывали в мировом кризисе с точки зрения финансов", - полагает президент НБР.

"Из-за недостатка международного управления финансами один кризис будет вызывать другой, поскольку утвержденные для регулирования меры не способны решить проблему пузыря, кредитования, частых спекуляций и закрытия банков", - сказала она, добавив, что задача реформирования финансовых институтов остается в приоритете.