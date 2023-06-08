Власти Никарагуа отменили назначение посла в Бельгии

В документе не уточняется, почему было принято такое решение

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Никарагуа отменило решение о назначении посла в Бельгии. Соответствующий указ был опубликован в среду в официальном издании La Gaceta.

"Отменить назначение Сильвии Селины Миранды Паниагуа на пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в Королевстве Бельгия по совместительству", - говорится в документе. Причины решения не называются.

В настоящее время Паниагуа исполняет обязанности посла во Франции. Указ о назначении ее по совместительству дипломатическим представителем латиноамериканской республики в Бельгии был опубликован 13 апреля.

18 апреля никарагуанские власти сообщили об отзыве агремана, предоставленного послу Евросоюза. По словам главы МИД страны Дениса Монкады, такое решение было принято в связи с заявлением внешнеполитической службы ЕС по случаю пятой годовщины антиправительственных акций протеста в Никарагуа, в котором Брюссель обвинил Манагуа в "систематических репрессиях".