8 июня, 04:38

Президент Казахстана назначил вице-премьером республики Тамару Дуйсенову

До этого Дуйсенова находилась на должности министра труда и соцзащиты населения

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем премьер-министра республики Тамару Дуйсенову. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе президента.

58-летняя Дуйсенова до назначения занимала должность министра труда и социальной защиты населения. В разные годы работала помощником президента - заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Казахстана, руководителем АО "Центр развития трудовых ресурсов".

Ранее в четверг президент Казахстана освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя главы правительства. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация