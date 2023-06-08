Президент Казахстана назначил вице-премьером республики Тамару Дуйсенову

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем премьер-министра республики Тамару Дуйсенову. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе президента.
58-летняя Дуйсенова до назначения занимала должность министра труда и социальной защиты населения. В разные годы работала помощником президента - заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Казахстана, руководителем АО "Центр развития трудовых ресурсов".
Ранее в четверг президент Казахстана освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя главы правительства.