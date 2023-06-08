Совбез Турции обсудит экономическую ситуацию в стране и урегулирование на Украине

На заседании также планируется затронуть вопросы продления зерновой сделки на новый срок

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Совет безопасности Турции соберется в четверг под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на первое заседание после состоявшихся в мае в стране президентских, парламентских выборов и формирования нового правительства. Основными темами на повестке дня будут экономическая ситуация в стране в связи с нестабильностью на финансовых рынках, вопросы противодействия терроризму и урегулирование на Украине, сообщил телеканал TRT со ссылкой на правительственные источники.

Телекомпания напоминает, что в среду в телефонных разговорах с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС. По его мнению, в комиссию должны войти представители РФ, Украины, Турции и ООН. На заседании Совбеза Турции применительно к тематике Украины также планируется обсудить перспективы урегулирования кризиса, возможные новые инициативы в этом направлении и продление на новый срок зерновой сделки, срок которой истекает в июле. Эрдоган ранее заявлял, что считает необходимым продолжать консультации с ООН с целью устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В блоке международных проблем намечено рассмотрение ситуации в Восточном Средиземноморье, где Турция проводит работы по разведке газа, кипрского урегулирования и вопроса членства в НАТО Швеции в связи с предстоящим в июле саммитом альянса в Вильнюсе.