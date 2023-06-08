В Брестской области проведут сбор с военнообязанными территориальных войск

В ходе сбора планируется провести подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением, проинформировали в пресс-службе Минобороны республики

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск проведут в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии, во время которого будут отработаны вопросы формирования и применения отряда народного ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск с 8 по 29 июня под руководством председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Брестской области проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск", - отметили в оборонном ведомстве.

В ходе сбора планируется осуществить прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания, проинформировали в пресс-службе. Также, по ее информации, предполагается провести подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением, восстановить навыки командного состава штабов района и батальона территориальных войск по управлению подчиненными.

В ходе сбора планируется осуществить "отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения", отметили в Минобороны. Там добавили, что сбор завершится проведением командно-штабных учений с силами территориальной обороны района.