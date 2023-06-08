Пенс считает, что Трамп не станет кандидатом в президенты США от республиканцев

Бывший вице-президент США также выразил надежду на то, что от партии выдвинут его

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что Дональд Трамп, в администрации которого он занимал этот пост, не будет избран кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года. С такой оценкой политик, объявивший ранее об участии в выборах, выступил в среду, отвечая на вопросы участников программы "Таунхолл" на телеканале CNN.

"Я не думаю, что Дональд Трамп станет кандидатом", - заявил Пенс, отвечая на вопрос о том, поддержит ли он кандидатуру бывшего президента, если тот одержит победу на праймериз Республиканской партии. "Я верю в избирателей", - подчеркнул вице-президент.

По словам Пенса, претендовать на выдвижение от Республиканской партии будет "целый ряд сильных и опытных" политиков. "Не думаю, что мой бывший напарник станет кандидатом в президенты от республиканцев", - подчеркнул Пенс. "Надеюсь, это буду я", - заключил он.

Ранее в среду Пенс официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. При этом он обвинил действующего президента США Джо Байдена и "радикальных левых" в том, что они ослабили США как изнутри, так и на международной арене.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Помимо Пенса и Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден 25 апреля сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.