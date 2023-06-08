Токаев считает, что Совбез ООН нуждается в реформировании

Президент Казахстана отметил, что при этом Организация Объединенных Наций остается единственной всеобщей глобальной организацией

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций остается единственной всеобщей глобальной организацией, но ее Совет Безопасности нуждается в реформировании. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии международного форума "Астана".

"Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций. ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности", - сказал Токаев.

По его словам, необходимо, "чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны".

"Недавние новые кризисы - начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами - угрожают хрупкой международной экосистеме. Однако причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое. Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас блокового мышления", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что силы раскола не являются исключительно геополитическими. "Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция", - подчеркнул Токаев.